نهائي كأس الملك.. مقاعد رابطتي الهلال والخلود خلف المرميين

أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أنه تم تخصيص مقاعد لرابطتي ناديي الهلال والخلود خلف المرميين خلال مباراة فريقيهما الأول لكرة القدم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن بقية المقاعد في مدرجات الملعب ستطرح للبيع أمام جماهير الفريقين.

يأتي ذلك، في وقت تترقب فيه الأوساط الرياضية تحديد موعد النهائي.

وتأهل الفريق الهلالي إلى نهائي كأس الملك بعد مسيرة بدأها بانتصار على العدالة 1ـ0 في دور الـ32، وبعدها كسب الأخدود 1ـ0 من دور الـ16، ومن ثم فاز على الفتح 4ـ1 في ربع النهائي، قبل أن يتجاوز الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في نصف النهائي.

في المقابل، بلغ الخلود نهائي أغلى البطولات للمرة الأولى في تاريخه عقب مشوار دشنه بالفوز على البكيرية 2ـ1 لحساب دور الـ32، تلاه انتصاران آخران على النجمة 1ـ0 والخليج 4ـ3 في دور الـ16 وربع النهائي تواليًا، وفي نصف النهائي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الاتحاد «حامل اللقب» إثر فوزه عليه 5ـ4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.