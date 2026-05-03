بيتيس يحقق الانتصار الثاني تواليا.. وسلتا فيجو ينهض

قاد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس الأول لكرة القدم إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، الأحد، بتسجيله هدفًا وصناعة آخر في الانتصار على ريال أوفييدو 3ـ0 ضمن الجولة الـ 34.

وأحرز الزلزولي الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 45، بعدما افتتح الكولومبي كوتشو هرنانديس التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يصنع المغربي الهدف الثالث لهرنانديس بالذات في الدقيقة 58.

ووصل هرنانديس إلى هدفه العاشر في 29 مباراة خاضها مع بيتيس في «لا ليجا» الموسم الجاري، في حين بلغت إسهامات الزلزولي الهجومية ثمانية أهداف وتسع تمريرات حاسمة في 25 مباراة.

ورفع بيتيس بتحقيقه انتصاره الثاني تواليًا مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مراحل، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد أوفييدو عند 28 نقطة في المركز الأخير.

و في مباراة ثانية عاد سلتا فيجو إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليًا في الدوري، بتخطيه ضيفه إلتشي 3ـ1.

وأحرز هوجو ألفاريز «14»، والمخضرم ياجو أسباس «30»، والبديل بورخا إيجليسياس «85» أهداف الفائز، فيما سجّل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدف إلتشي الوحيد «82» من ركلة جزاء.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، محققًا انتصاره الأول بعد سقوطه أمام ريال أوفييدو وبرشلونة وفياريال تواليًا في المراحل الثلاث الأخيرة من «لا ليجا».

في المقابل، تجمّد رصيد إلتشي عند 38 نقطة في المركز الـ 14، علمًا أنه تلقى الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات تواليًا، وبات يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي مواجهة ثالثة انقاد خيتافي إلى خسارته الـ16 في الدوري الموسم الجاري، بسقوطه أمام ضيفه رايو فايكانو 0ـ2 بهدفيّ سيرخيو كاميو «38»، والبديل الأنجولي راندي نتيكا بعد ثلاث دقائق من دخوله بدلًا من كاميو «73».

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ 11، مقابل 44 نقطة لخيتافي في المركز السابع.