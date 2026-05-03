جامعة الملك سعود تخطف لقب «FC 26»

حصدت جامعة الملك سعود الميدالية الذهبية في لعبة «FC 26»، ضمن منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للرياضات الإلكترونية، التي اختتمت فعالياتها في الرياض بمشاركة 38 جامعة، الأحد.

وجاء تحقيق منتخب الجامعة للمركز الأول والميدالية الذهبية للطلاب بعد سلسلة من المواجهات التي شهدت تألقًا لافتًا لممثلي الجامعة طوال مراحل البطولة.

وتعد هذه المنافسات، التي ينظمها الاتحاد، منصةً لاكتشاف المواهب في الوسط التعليمي وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع الألعاب الإلكترونية، إذ تستهدف البطولات الجامعية رفع مستوى التنافسية بين الطلاب تماشيًا مع استراتيجية السعودية في دعم الرياضات الإلكترونية.