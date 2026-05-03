بالرصيد التاريخي.. الأهلي يرسل الأخدود إلى «يلو»

أرسل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه الأخدود رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه عليه 4ـ0، الأحد، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، محققًا أعلى حصيلة نقطية له في تاريخ دوري المحترفين، بعد أن تجاوز رقمه السابق البالغ 68 نقطة الموسم الماضي، فيما تجمد الأخدود عند 16 نقطة في المركز الـ17، بفارق 10 نقاط عن ضمك، أقرب مراكز البقاء، قبل 3 جولات من النهاية، ليغادر دوري روشن بعد موسمين.

وافتتح الفرنسي فالنتين أتانجانا التسجيل للأهلي عند الدقيقة «26»، قبل أن يضيف الإيفواري فرانك كيسيه الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين «36 و43»، فيما تلقى حسين الزبداني، لاعب الأخدود، بطاقة حمراء «45».

وفي الشوط الثاني، أكمل فراس البريكان رباعية الأهلي «72»، ليؤكد تفوق فريقه، قبل أن يختتم الأهلي موسمه الأربعاء المقبل أمام الفتح، في الجولة الأخيرة له.