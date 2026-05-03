بعد 106 أيام.. القادسية يذيق النصر مرارة الخسارة

أوقف فريق القادسية الأول لكرة القدم قطار انتصارات نظيره النصر في محطة الجولة الـ 31، بالتغلّب 3-1 على متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، مساء الأحد في الدمام.

وللمرة الأولى منذ 106 أيام، وبعد 20 انتصارًا متتاليًا محليًا وقاريًا، يخفق فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تحقيق الفوز.

وأحرز الظهير محمد أبو الشامات، ومصعب الجوير، لاعب الوسط، والمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس أهداف القادسية في الدقائق 24 و55 و78. وحمل الهدف النصراوي الوحيد توقيع المهاجم البرتغالي جواو فيليش في الدقيقة 39.

ورفع فريق المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز رصيده إلى 68 نقطة، وبقِيَ في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المتصدر عند 79 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.

وانقطعت سلسلة انتصارات «الأصفر» بعد 16 مباراة محلية و4 آسيوية كسِبَها جميعًا، بدءًا بلقاء الشباب، ضمن جولة «روشن» الـ 16، في 17 يناير الماضي، قبل 106 أيام.

وحرم القادسية النصراويين من إطالة أمد رقمهم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية محليًّا. يأتي ذلك قبل مواجهاتٍ تجمع متصدر الترتيب بالشباب، ثم الهلال في ديربي الرياض، وأخيرًا ضمك.