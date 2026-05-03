رودجرز يتخصص في كبار «روشن»

حقّق الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، فوزه الرابع أمام الأربعة الكبار في دوري روشن السعودي.

وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، يبقَى رودجرز، الذي بدأ مهمّته نهاية العام الماضي، من دون أي خسارة من النصر أو الهلال أو الأهلي أو الاتحاد.

وتغلّب القادسية 3-1 على ضيفه النصر، مساء الأحد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 31، معززًا حضوره في المركز الرابع بالوصول إلى النقطة 68.

وأحرز محمد أبو الشامات، ومصعب الجوير، والمكسيكي جوليان كينونيس، أهداف صاحب الأرض، فيما سجّل البرتغالي جواو فيليش لمتصدر جدول الترتيب، التي تجمد رصيده عند 79 نقطة.

وتحت قيادة رودجرز، لَعِب القادسية خمس مبارياتٍ، حتى الآن، أمام الأربعة الكبار، كسِب أربعًا منها وتعادل في واحدة.

وفاز الفريق، مع مدرِِّبه الحالي، 2-1 على النصر ضمن الجولة الـ 14، وهزم الاتحاد بالنتيجة ذاتها في الجولة الـ 17، وتعادل 2-2 مع الهلال في الجولة الـ 19، وهزم الأهلي 3-2 في الجولة الـ 26.

ويخوض الأيرلندي الشمالي تجربته الأولى خارج أوروبا، بعد مسيرة تدريبية تركّزت في إنجلترا وإسكتلندا وشهِدت قيادته ليفربول وليستر سيتي وسيلتيك وفرقًا أخرى.

ويختتم القادسية موسمه بمواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة.