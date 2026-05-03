الجبال: الأهلي أفضل.. ولن أتحدث عن مستقبلي

أقرّ التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، بأفضلية الأهلي خلال مواجهة الفريقين، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب، متأثرًا بالمجهود الكبير الذي بذله في المباراة الماضية.

وقال الجبال خلال المؤتمر الصحافي: «نبارك في البداية لنادي الأهلي تحقيقه بطولة النخبة الآسيوية، في لقاء اليوم لم نقدم أنفسنا بشكل جيد، ومباراة يوم الخميس قدمنا فيها أداءً كبيرًا وهذا ما أثر علينا اليوم».

وتابع: «الأهلي كان الأفضل في كل دقائق المباراة واستحق هذا الفوز».

وعن مستقبله، أوضح مدرب الأخدود: «الحديث عن عقدي سابق لأوانه، سننهي الموسم أولًا، إدارة الأخدود لديها برنامج للموسم المقبل».

وختم: «إذا أرادت إدارة الأخدود العودة سريعًا، فعليها العمل أكثر على التعاقدات مع لاعبين».