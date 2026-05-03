يايسله: أبحث عن أعلى رصيد

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على الفتح 4-0 ضمن مباريات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن الانتصار كان مستحقًا، خاصة بعد خسارة النصر الأخيرة.

وقال يايسله خلال المؤتمر الصحافي: «كان فوزًا مستحقًا، ونحن سعيدون بهذا الأمر، خصوصًا بعد خسارة صعبة، فخورون بمشاركة أسماء جديدة، والموسم لا يزال مستمرًا، ونأمل بالحصول على أعلى عدد من النقاط في الدوري منذ وصولي».

وتابع المدرب الألماني: «ما ذكرته للاعبين هو نفس ما ذكرته في بداية المؤتمر، أنا فخور بالأداء والشباك النظيفة، أطالب اللاعبين ببذل المزيد من الجهد والشغف حتى نهاية الموسم لزيادة رصيدنا النقطي، حيث أرغب في تسجيل أعلى عدد نقطي لي مع الأهلي هذا الموسم».

وختم يايسله حديثه موضحًا الجانب التكتيكي: «اللاعبون داخل الملعب هم من يتخذون القرار، وريكاردو يمتاز بطول البنية، لذلك اعتمدنا على الكرات الطويلة».