186 لاعبا يختتمون ملاكمة السيدات والأساتذة

اختُتمت منافسات بطولتي السيدات المفتوحة للملاكمة لجميع الفئات، والأساتذة «رجال وسيدات»، التي استضافتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بتنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة والتي شهدت مشاركة 186 لاعبًا ولاعبة.

وشهدت بطولة السيدات مشاركة 150 لاعبة يمثلن 16 ناديًا، حيث قدّمت اللاعبات مستويات فنية جيدة عكست تطور المنافسات في هذه الفئة بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشارك في بطولة الأساتذة 36 لاعبًا ولاعبة يمثلون 11 ناديًا، وسط منافسات قوية ومستويات متقاربة بين المشاركين، بما يعكس حرص الاتحاد على رفع الجاهزية الفنية وتعزيز الاحتكاك التنافسي بين اللاعبين.

وأسفرت نتائج بطولة السيدات المفتوحة عن تتويج القادسية في المركز الأول، فيما جاء النصر ثانيًا، فالشباب ثالثًا مع الاعتماد.

واستطاع فريق كيك أوف أولًا على صعيد منافسات بطولة الأساتذة، بينما حل فايتر كورنر ثانيًا، وحصل نادي الجزيرة على المركز الثالث.

وتأتي هذه البطولات ضمن برنامج المنافسات المعتمد لدى الاتحاد السعودي للملاكمة، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها، وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في تعزيز حضور رياضة الملاكمة في السعودية ورفع تنافسيتها على مختلف المستويات.