القادسية يفوق النصر في الفوز المتتالي

بات فريق القادسية الأول لكرة القدم الطرف صاحب سلسلة الانتصارات الأطول في المواجهات بينه وبين النصر ضمن دوري المحترفين السعودي، الذي جمعهما في 20 مواجهةً.

وحقق القادسية، الأحد في الدمام، فوزه الخامس على التوالي أمام النصر، وكسِبَهُ بنتيجة 3ـ1 على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وللموسم الثاني على التوالي، يتغلَّب الفريق الشرقاوي على «الأصفر» العاصمي ذهابًا وإيابًا في المسابقة، التي انطلقت عام 2008، وتحمل اسمها الحالي منذ 2022.

وقبل عودة القادسية إلى الدوري، الصيف قبل الماضي، كانت آخر مواجهةٍ بين الفريقين قد أسفرت عن فوزه 1ـ0، فبراير 2021، ضمن الجولة الـ 19 من موسم 2020ـ2021.

وبفوزه الخامس تواليًا على النصر، أصبح القادسية صاحب سلسلة الانتصارات الأطول بينهما على مستوى الدوري، متجاوزًا سلسلةً نصراويةً من أربع مبارياتٍ، بدأت في 2017، واستمرت حتى 2020.

وفي المُجمَل، اقترب القادسية من النصر في إحصائية المواجهات المباشرة ضمن المسابقة مع تحقيقه فوزه الثامن في 20 مواجهةً، مقابل تسعةٍ للفريق العاصمي، وثلاثة تعادلاتٍ.

إلى ذلك، أنهت الجولة الـ 31 من الموسم الجاري سلسلةَ انتصاراتٍ نصراويةً طويلةً، بدأت قبل ثلاثة أشهرٍ ونحو نصف الشهر، وشمِلَت 20 مباراةً، بواقع 16 ضمن «روشن»، وأربعٍ في دوري أبطال آسيا 2.