مونشنجلادباخ يقتنص البقاء في بوندسليجا

ضمن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الأول لكرة القدم البقاء في الدوري الألماني، بعدما اقتنص فوزًا قاتلًا أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 1-0 الأحد في الجولة 32 من المسابقة.

سجل البوسني هاريس تاباكوفيتش هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين من النهاية، مهديًا فريقه انتصاره الأول منذ 13 مارس الماضي، بعد أربعة تعادلات وخسارة.

وبدا دورتموند الذي ضمِن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، عاجزًا هجوميًا أمام مونشنجلادباخ الذي كان بحاجة إلى الفوز لضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ورغم الخسارة الثالثة في أربع مباريات، يحتاج دورتموند إلى نقطتين فقط لاحتلال المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونيخ للمرة الخامسة في المواسم الثمانية الأخيرة.

وفي مباراة ثانية ازدادت مصاعب سانت باولي بعد خسارته أمام ضيفه ماينتس 1-2. حيث سجل البديل الجامبي عبدولاي سيساي 87 لسانت باولي وفيليب تيتس 6 والنمسوي فيليب مويني 40.

ومن دون أي فوز منذ فبراير الماضي، تراجع سانت باولي إلى المركز السابع عشر قبل الأخير، خلف فولفسبورج بفارق الأهداف بعد أن تمكن الأخير من التعادل مع مضيفه فرايبورغ بهدف اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس 55 لهدف البديل النمسوي فيليب لينهارت 75.

وقضى سانت باولي معظم تاريخه في الدرجتين الثانية والثالثة، لكنه صعد إلى دوري الدرجة الأولى «بوندسليجا» في 2024.