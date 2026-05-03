جيسوس: مازلنا في الصدارة.. والإرهاق أبعد ماني

جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، خلال مواجهة القادسية، الأحد تصوير: نايف العتيبي
الدمام - حسين الخيواني 2026.05.03 | 11:24 pm

أقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بعدم تقديم لاعبيه المستوى المطلوب أمام القادسية خلال المواجهة التي خسرها فريقه 1-3، الأحد في الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، مرجعًا ذلك إلى الإرهاق.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كنا نعلم عن صعوبة المباراة وقوة الخصم، والقادسية لديه شخصية عنيدة ويملك نجومًا كبارًا بجودة عالية».
وأضاف مدرب النصر: «قدِمنا من مباريات صعبة ومرهقة، والقادسية لعب 30 مباراة ونحن 50 مواجهة، واللاعبون لم يكونوا في المستوى المطلوب وظهر الإرهاق على بعضهم».
واستكمل جيسوس: «مازلنا متصدرين، ولدينا مباريات صعبة، ونريد أن نعدل الأخطاء التي حصلت ونعمل استشفاء للاعبين ونفكر في المستقبل».
وتابع مدرب الفريق العاصمي: «نلعب مباراة كل أربعة أيام، ويجب أن يكون لدينا الحافز للحصول على الدوري».
وعن استبعاد السنغالي ساديو ماني من القائمة، أجاب المدرب البرتغالي: «اخترت أن يكون ماني خارج التشكيلة لأنه أرهق كثيرًا، وهو أكثر لاعب شارك بعدد الدقائق في المباريات، ورأيت أن أنجيلو قد يكون الأجهز».
واختتم المدرب النصراوي: «أخرجت أنجيلو بطلب منه وشعر ببعض الإرهاق وإصابة في العضلة، وأنا أعتمد عليه كثيرًا لأنه يقدم حلولًا كثيرة في الملعب».


