رودجرز: نريد صناعة التاريخ.. والدوري نصراوي

أبدى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، سعادته بعد الفوز على النصر 3-1، الأحد في الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، مثنيًا على ما وصفه بردة الفعل القوية من لاعبيه.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، أوضح رودجرز أنه لم يكن متفاجئًا من الأداء الممتاز للاعبيه، مشيرًا إلى أن فريقه سجل ثلاثة أهداف وكانت لديه سبع فرص كبيرة خلال المباراة.

وأضاف المدرب الإيرلندي: «لعبنا المباريات الكبيرة وفزنا وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وأنا متأكد أن النصر سيفوز بالدوري».

وتابع مدرب القادسية: «أعرف جيدًا أن هناك أندية كبيرة بتاريخها ونريد الآن أن نصنع التاريخ في القادسية»، مشددًا على ضرورة الفوز في المباريات المقبلة.

وواصل رودجرز: «لعبنا بضغط عالٍ، وهذا الأمر ليس فقط ضد النصر بل في جميع المباريات، ودائمًا ما أقول للاعبين أن نكون 11 لاعبًا بعقل شخص واحد».

وتطرق مدرب الفريق القدساوي إلى أداء اللاعبين السعوديين، قائلًا: «مصعب الجوير وجهاد ذكري وعبد الله السالم قدموا مباراة ممتازة، ومحمد أبو الشامات سجل هدفًا وإمكاناته عالية».