بعد الخليج.. الهلال يتدرّب في الدمام

تقرَّر أن يُجري فريق الهلال الأول لكرة القدم حصته التدريبية في الدمام، الأربعاء، عقب المباراة أمام الخليج، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 28، المؤجَّلة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتُغادر بعثة الأزرق إلى جدة مباشرةً بعد المران، حسبما ذكرت المصادر ذاتها.

وفضَّل الهلال عدم العودة إلى الرياض بعد لقاء الخليج، والبقاء في الدمام حتى إجراء التدريب التالي للمباراة، ثم الانتقال إلى جدة من أجل الدخول سريعًا في أجواء التحضير لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود.

ويأتي هذا الترتيب رغبةً من الجهازين الفني والإداري في الاستفادة من عامل الوقت، وتقليل التنقُّلات، ما يمنح الفريق مساحةً أكبر للاستشفاء البدني والتركيز الفني، خاصَّةً مع حساسية المرحلة الجارية، وتوالي المباريات.