الخليج يتصدّر نخبة اليد

تصدَّر فريق الخليج ترتيب جدول بطولة «فلاش دايموند» لنخبة كبار كرة اليد عقب فوزه 23ـ21 على الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة، الأحد.

ورفع الخليج رصيده إلى أربع نقاطٍ بفوزه الثاني تواليًا بعد أن كسب الهدى 25ـ17 في الجولة الأولى.

في المقابل، تراجع الأهلي إلى المركز الثالث برصيد نقطتين، إذ كان فاز على مضر 34ـ31.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، انتصر الهدى على مضر 36ـ23، ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بينما بقي مضر بلا رصيدٍ في المركز الرابع.

وحضر حسن هلال، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي في ملعب صالة وزارة الرياضة في الدمام.

وحسبَ نظام البطولة، تُلعَب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائي، بينما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتحديد الفريق الذي سيكون في المركز الثالث.

يذكر أن النور يتصدَّر قائمة الأبطال بتحقيقه اللقب تسع مراتٍ، يليه مضر بستٍّ، فالأهلي بخمسٍ، فيما حقق الخليج البطولة مرتين، ونال الوحدة اللقب في مناسبةٍ واحدة.