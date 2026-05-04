توتنام يغادر منطقة الهبوط بثنائية أستون فيلا

خفف فريق توتنام هوتسبير الأول لكرة القدم من مخاوف الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 2-1 على أستون فيلا، ليتخطى وست هام يونايتد ويخرج من المراكز الثلاثة الأخيرة الأحد.

وفتحت هزيمة وست هام أمام برنتفورد قبلها بيوم الباب أمام توتنام، الذي استغل الفرصة استغلالًا كاملًا بفضل تسديدة منخفضة من كونور جالاجر ‌وضربة رأس ‌من ريتشارليسون، ليعاقب ​أستون ‌فيلا ⁠الذي قدم ​أداء باهتًا ⁠خلال أول 25 دقيقة.

وكان أداء أستون فيلا، الذي يحتل المركز الخامس، ضعيفًا ولم يسدد أي كرة على المرمى حتى نجح إميليانو بوينديا في تقليص الفارق بضربة رأس قبل ثوانٍ من صفارة ⁠النهاية.

وكان توتنام قد خاض 15 ‌مباراة دون فوز ‌في الدوري قبل أن ​يوقف سلسلة هزائمه أمام ‌ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من ‌عدد من الإصابات، بدا الفريق في فيلا بارك مختلفًا تمامًا عن الفريق الذي عانى بشدة.

وحصد المدرب الجديد روبرتو دي تسيربي الآن ‌سبع نقاط من أول ثلاث مباريات له على رأس الفريق، وفي ⁠حين ⁠أن توتنام لم ينجُ بعد من أول هبوط له منذ عام 1977، إلا أنه يتمتع بزخم كبير قبل خوضه آخر ثلاث مباريات.

وتقدم توتنام إلى المركز 17 برصيد 37 نقطة من 35 مباراة، بينما يحتل وست هام المركز 18 برصيد 36 نقطة من 35 مباراة. كما أن توتنام يتمتع بفارق أهداف ​أفضل بكثير من ​منافسه اللندني.

وفي المقابل ظل أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.