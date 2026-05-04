ريشة: لمستا اليد طبيعيتان.. والهدف النصراوي صحيح

صادقَ المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، على أغلب قرارات الحكم الألماني هارم أوسميرس في مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه النصر، الأحد في الدمام، ووصفها بـ «الجيدة جدًّا».

وفاز صاحب الأرض 3ـ1 على متصدر ترتيب دوري روشن السعودي لحساب الجولة الـ 31.

واعترض لاعبو القادسية على هدف الفريق الضيف، الذي أحرزه المهاجم البرتغالي جواو فيليش في الدقيقة 39. وجزم ريشة، الحكم الدولي المعتزل، بصحة الهدف، موضحًا: «أنجيلو لم يرتكب مخالفةً ضد أبو الشامات. التنافس بينهما كان مشروعًا وطبيعيًّا، ومجرد مدِّ الذراع بهذه الطريقة لا يعني وقوع مخالفةٍ، لأنه لا يوجد ضربٌ، أو دفعٌ، أو حركةٌ إضافيةٌ في اتجاه الوجه».

وعلَّق المحلِّل التحكيمي على حالتَي لمسٍ للكرة باليد في الدقيقة 18 داخل منطقة جزاء النصر، والدقيقة 53 داخل منطقة القادسية، مؤكدًا صحة تعامل الحكم الألماني معهما.

ولمس الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع النصر، الكرة بيده وسطَ مطالباتٍ من لاعبي القادسية باحتساب ركلة جزاءٍ، لكنَّ المصري أشار إلى «وجود يد اللاعب في وضعٍ طبيعي، وتحرُّكها وتكبيرها الجسم بعد اللمس، وليس قبله، والعبرة هنا بلحظة التلامس».

وخلال الشوط الثاني، لمس جهاد ذكري، مدافع القادسية، الكرة بيده التي قال ريشة إنها «كانت في وضعٍ مبرَّرٍ». مبيِّنًا: «اللاعب سقط بعد لعبةٍ هوائيةٍ، ويداه تحرَّكتا لمساعدة الجسم على الاتزان، ثم لمست إحداهما الكرة في تصرُّفٍ غير متعمَّدٍ، ولا وجود لركلة جزاءٍ».

واستحسن المحلِّل إدارة أوسميرس المباراة، وتعاون طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» معه في هدف النصر.