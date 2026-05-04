فينيسيوس يؤجّل الحسم إلى «الكلاسيكو»

قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى تخطي مضيفه إسبانيول بتسجيله ثنائية الانتصار 2ـ0، الأحد، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني، ليُؤجِّل تتويج برشلونة باللقب بعد تقليص الفارق معه إلى 11 نقطةً قبل أربع جولاتٍ من نهاية الموسم، علمًا أن الفريقين يلتقيان في «كلاسيكو» منتظر نهاية الأسبوع المقبل.

وقد تكون نتيجة «كلاسيكو كامب نو» حاسمةً، فإمَّا يُتوَّج برشلونة بلقبه الـ 29، والثاني تواليًا للمرة الأولى منذ 2017ـ2018 و2018ـ2019، وإمَّا يحافظ الريال على أمله الضئيل بقلب الطاولة في المراحل الأخيرة، وإحراز لقبه الـ 37 في «لا ليجا».

وأحرز فينيسيوس ثنائيته في الدقيقتين 55 و66.

ورفع الريال رصيده إلى 77 نقطةً في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بـ 88، فيما تجمَّد رصيد إسبانيول عند 39 نقطةً في المركز الـ 13.

وحقق فريق المدرب ألفارو أربيلوا انتصاره الثاني مقابل تعادلين في المباريات الأربع الأخيرة في البطولة.