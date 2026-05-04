قبل 3 جولات.. إنتر يحسم اللقب الـ21

حسم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم لقب الدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما 2-0، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، ليوسع الفارق إلى 12 مع نابولي صاحب المركز الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.

ويبتعد إنتر ميلان بفارق 13 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثالث، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

واستعاد إنتر ميلان لقب الدوري بعدما غاب عنه في الموسم الماضي الذي خسره في اللحظات الأخيرة لصالح نابولي، وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها إنتر ميلان باللقب في موسم 2024ـ2023.

ووسع إنتر ميلان الفارق في ألقاب الدوري بينه وبين غريمه التقليدي ميلان إلى لقبين، حيث توج الأخير باللقب 19 مرة كان آخرها موسم 2022ـ2021.

ويتبقى لإنتر ميلان، مثل باقي فرق الدوري، ثلاث مباريات في المسابقة حيث سيلعب مع لاتسيو في الجولة المقبلة، ثم يلتقيان مجددًا في نهائي كأس إيطاليا يوم 13 من الشهر الجاري، ثم سيواجه هيلاس فيرونا وبولونيا في آخر جولتين من الدوري.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما 42 نقطة في المركز الثاني عشر.