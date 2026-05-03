يُعدُّ الحمل التدريبي حجر الأساس في علوم الرياضة، لأنه يوضح «كم» و«كيف» و«متى» نُجري التدريب بهدف تحسين أداء الرياضي. ومع أن التدريب جزء أساسي من تطوير المستوى، إلا أن الفرق الحقيقي يظهر حين يكون الحمل منظّمًا بعلم واضح، لأن التدريب غير المقنن قد يسبب تعبًا مزمنًا أو إصابات بدلًا من التطور. لذلك يعتمد الحمل التدريبي على ثلاثة مبادئ رئيسية مترابطة:



المبدأ الأول التدرّج:

ويعني رفع متطلبات التدريب تدريجيًا مع الوقت. المقصود ليس دائمًا زيادة كل شيء في كل حصة، بل قد تكون الزيادة في جانب واحد أو جانبين فقط مثل الوزن المستخدم، أو عدد التكرارات، أو زمن التمرين، أو تقليل زمن الراحة بين الجولات. على سبيل المثال، عند بناء القوة يمكن زيادة الوزن على دفعات صغيرة بدلًا من القفز المفاجئ نحو أحمال كبيرة. الهدف من التدرّج هو دفع الجسم إلى تجاوز مستوى أدائه الحالي دون إجباره على الانهيار المتكرر.



المبدأ الثاني الاستشفاء:

وهو الجانب الذي يغفل عنه كثير من الممارسين. أثناء التدريب يحدث إجهاد للعضلات والجهاز العصبي، لكن التطور الحقيقي يحصل خلال فترة التعافي، لا أثناء التمرين نفسه. لذلك يجب أن يكون الاستشفاء جزءًا من الخطة، ويتضمن النوم الجيد، والتغذية المناسبة، وأيضًا تنظيم برنامج التدريب بحيث تتخلل الأسابيع حصص أخف أو أيام راحة. كذلك تساعد متابعة علامات التعب على اكتشاف المشكلة مبكرًا، مثل انخفاض الأداء، أو زيادة الآلام بشكل مستمر، أو صعوبة النوم.



المبدأ الثالث التكيّف:

وهو النتيجة التي نبحث عنها من التدريب. عندما يطبق الرياضي حملًا مناسبًا مع استشفاء كافٍ، يبدأ الجسم بالتحسن والتكيف تدريجيًا، فيتقوى الجسم، وتتحسن قدرة القلب والتنفس، ويزداد التحمل، وتصبح المهارة الحركية أكثر كفاءة. ويمكن النظر إلى العملية كسلسلة مستمرة: تدريب يُطبق، ثم تعافٍ يسمح للجسم بالعودة أقوى، ثم تكيف يرفع مستوى الأداء، وبعدها نعيد البناء بالتدرّج. أما إذا اختلّت هذه الحلقة وارتفع الحمل دون استشفاء كافٍ، فقد تظهر مشكلة الاحتراق التدريبي أو الإصابات المتكررة.



لا يبقى إلا أن أقول:

مبادئ الحمل التدريبي ليست أفكارًا عامة فقط، بل قواعد عملية يجب أن تظهر داخل البرنامج الأسبوعي: تدرّج محسوب، واستشفاء فعّال، وتكيّف يُقاس عبر الأداء. وعندما يلتزم المدرب أو الرياضي بهذه المبادئ بشكل متوازن، يتحقق هدف التدريب الحقيقي: تحسين المستوى بثبات وبأقل مخاطر ممكنة.

هنا يتوقف نبض قلمي، وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا لك.