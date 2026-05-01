ـ لم أستغرب فوز القادسية على النصر، فقوة الدوري تحتم عليك تقبل أي نتيجة فهو الأقوى في تاريخنا.

ـ صحيح أن ضمك مفترض أن يخرج متعادلًا مع الهلال لعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة له، لكن هذه الأخطاء التحكيمية واردة، و إن كانت المشكلة أنها تتكرر بين الحين و الآخر للهلال، لدرجة أن هناك من قال بأن الترتيب العادل للهلال هو السادس.

ـ هزيمة النصر من القادسية جاءت في وقت حساس لكنها جيدة بأنها جاءت الآن، فمشكلة النصر هي الدكة و التي سبق وتحدثت عنها من بداية الموسم، وفي كل مرة يغيب ساديو ماني يظهر تأثيره حتى و إن كان مستواه متراجعًا.

ـ هزيمة النصر من القادسية ستشعل الدوري السعودي بشكل أكبر، وستزداد المكائد الإعلامية على النصر، و على لاعبيه تحمل مسؤولية مستواهم السيئ في لقاء القادسية، لأن الدوري لا يزال بين أيديهم.

ـ أقول ستزداد المكائد على النصر لأن قدره هكذا، وعليه أن يكرر تواجد قوة شخصيته وهيبته في كل مرة يكون منافسًا شرسًا على الدوري، هذه الشخصية لا يستطيع في الدوري السعودي أن يواجهها إن حضرت بمختلف الأزمنة، و بإمكان النصر و هو صاحب أقل دعم هذا الموسم في أندية الصندوق و أضعف دكة بأن يحقق الدوري إذا فقط لعب الفريق بمستواه المعهود.

ـ مباراة القادسية أصبحت من الماضي لكن على النصراويين أن يعوا شيئًا هامًا و هي أن الشباب رغم خسارته الكبيرة من التعاون بخماسية لن يلعب معهم بنفس هذا الأداء الباهت، سيتحول الشباب لليوفي و سيظهر شكله الفني مغايرًا لمباراة التعاون، ولن أستغرب إن عثر النصر خاصة إذا لم يعطِ النصراويون الشباب كامل حقه من الاحترام.

ـ الآن لدينا النصر والهلال وكلاهما يملكان الدوري في أيديهم، وسيكون الدوري للأذكى قبل أن يكون للأقوى، و أثق أن كلا الفريقين يعون تمامًا أن «اللي ما يأكل بيده ما يشبع».

ـ دوري ستزداد متابعاته مع اشتعال المنافسة في الأمتار البعيدة، وبين فريقين من أقوى فرق الشرق الأوسط.

ـ اربطوا الأحزمة، لكن ما تبقى من الدوري لا ينفع لمن لديهم مشاكل صحية.