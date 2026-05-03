تنوَّعت تغريدات «إكس» في الأيام الماضية، لكنْ مباريات الدوري السعودي أخذت النصيب الأكبر من الاهتمام، فالبطولة في مبارياتها الأخيرة، والنصر يقترب من اللقب. أمَّا أخبار الحرب فتراجعت، والمفاوضات تمدَّدت، وكأس العالم تقترب لتجعل العالم أجمل.

حساب أخبار الذكاء الاصطناعي غرَّد على لسان إيلون ماسك. ماسك يقول: إن «السنوات القليلة المقبلة ستجعل التطبيقات من الماضي! فالهواتف الذكية لن تحتوي على تطبيقاتٍ مستقبلًا، بل ستحصل على كل شيءٍ عبر الذكاء الاصطناعي». تمنَّيت لو أن ماسك كان أكثر جرأةً، وقال: إن مُلَّاك الذكاء الاصطناعي سيسيطرون على كل شيءٍ، وكل ما في الإنترنت سيمرُّ عبرهم. وقد يُفسِّر ذلك حجم المليارات التي استثمروها. لقد كانوا يشترون المستقبل.

تغريدةٌ طريفةٌ من حساب روائع الأدب الروسي، أقتبسها من لسان الممثل الكوميدي يوري نيكولين: «في إنجلترا كانوا يبحثون عن شركةٍ تتولى حفر نفقٍ تحت بحر المانش، فجاء إلى البرلمان رجلٌ يحمل مجرفةً، وقال: جئت بخصوص النفق. فسألوه: تُمثِّل أي شركةٍ؟ فأجاب: سأحفر أنا وأخي معًا. هو سيحفر من جهة فرنسا، وأنا من جهة إنجلترا، وسنلتقي تحت بحر المانش. سألوه: وماذا لو لم تلتقيا؟ فأجاب: عندها سيكون لدينا نفقان».

وللذين يدَّعون أن سبب نجاحهم الوحيد هو ذكاؤهم وتفوُّقهم، إليكم تغريدة بثينة: «من كلمةٍ ألقاها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في حفل تخرُّج ابنه: وإني لأود أن يزورك الحظ العاثر من حينٍ إلى حينٍ، لتدرك دور التوفيق في الحياة، ولتفهم أن نجاحك ليس مستحقًا بالتمام، وأن فشل الآخرين ليس غلطتهم بالكامل».

أمل ناضرين ترجمت من الإنجليزية للعربية ما يُفسِّر عدم تأثير مئات الساعات من الاستماع لمحاضرات تطوير الذات والقصص الملهمة: «يمكنك أن تجد الإلهام لدى الآخرين، لكنَّ العزم والإصرار هما مسؤوليتك».

وأخيرًا غرَّد هاشم الجحدلي بما وصفه بأعز ما قالت العرب:

أحدِِ فعوله بالمجالس سواليف

وأحدِِ سواليف المجالس فعوله.