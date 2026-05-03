رونالدو أولا

في مشروع بحجم التحول الرياضي السعودي، لا تُقاس القوة بعدد النجوم، ولا تُبنى السمعة على صفقات الانتقال، بل تُصاغ الهيبة داخل منظومة قانونية عادلة تُطبَّق دون استثناء. فالقانون ليس عنصرًا تكميليًا، بل هو الركيزة التي يُبنى عليها كل شيء: من ثقة الجماهير، إلى استدامة الاستثمار، إلى صورة الدوري أمام العالم.

الرياضة الحديثة لم تعد مجرد منافسة داخل الملعب، بل أصبحت نظامًا متكاملًا من الحوكمة والانضباط. وأي دوري يسعى إلى العالمية، لا بد أن ينجح أولًا في اختبار العدالة قبل اختبار الأداء. لأن الأهداف تُنسى، أما القرارات القانونية فتبقى وتؤسس للسمعة، سلبًا أو إيجابًا.

وفي قلب هذا المشهد، يظهر دور النجوم الكبار، ليس فقط بما يقدمونه فنيًا، بل بما يمثلونه سلوكيًا. حين يكون اللاعب بحجم رونالدو بعد إيماءاته واعتراضاته السابقة والتي لم يقف لها القانون بحزم بسبب أنه رونالدو وإدراكه هو في الفترة الأخيرة أن المشروع الرياضي يجب حمايته، فإن كل تصرف صدر عنه أو يصدر يتحول إلى رسالة عالمية عن طبيعة البيئة التي يلعب فيها. لذلك، فإن الالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافسة ليس خيارًا شخصيًا، بل مسؤولية تتجاوز الفرد واللاعبين في الأندية الأخرى إلى المشروع بأكمله.

القانون لا يُختبر حين يُطبَّق على اللاعبين الأقل تأثيرًا، بل حين يُفرض على الأسماء الأكبر دون تردد أو تمييز. وهنا يكمن التحدي الحقيقي: هل تستطيع المنظومة أن تُخضع النجم لنفس المعايير التي تُطبق على غيره؟ إذا نجحت في ذلك، كسبت احترام الداخل والخارج. وإذا فشلت، فقدت أهم أصولها: المصداقية.

لكن التحدي لا يقف عند حدود اللاعبين وتصريحاتهم وإيماءاتهم، بل يمتد إلى داخل المنظومة القانونية نفسها. حين تتباين القرارات بين الجهات المختلفة، أو تتعارض الأحكام بين لجنة وأخرى، فإن العدالة تتحول من مبدأ ثابت إلى اجتهاد متغير، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجه أي مشروع رياضي. لأن تضارب القرارات لا يخلق فقط حالة من الجدل، بل يهز الثقة في أساس النظام.

وهنا يتقاطع القانون مع الاقتصاد بشكل مباشر.

فالعملية الاقتصادية الناجحة في الرياضة لا تُبنى على الإيرادات فقط، بل على عدالة تضمن استدامة هذه الإيرادات. العدالة هي التي تحمي حقوق اللاعب، وتمنح النادي بيئة تنافسية متكافئة، وتُشعر الجمهور بالنزاهة، وتطمئن المستثمر إلى استقرار قراره، وتمنح الراعي الثقة في أن صورته ترتبط بمنظومة موثوقة. كل عنصر داخل المنظومة، من أصغر عامل إلى أكبر شريك استثماري، يعتمد في قراره واستمراريته على وضوح القانون وعدالته.

حين يشعر المستثمر أن القرارات قابلة للتأويل أو التغيير، يتراجع. وحين يشك الراعي في نزاهة المنافسة، يعيد حساباته. وحين يفقد الجمهور ثقته، تنخفض القيمة الحقيقية للمنتج الرياضي مهما بلغت الأرقام المعلنة. لذلك، فإن العدالة ليست قيمة أخلاقية فقط، بل هي أصل اقتصادي حقيقي يُحدد حجم العوائد واستدامتها.

المنظومة القانونية القوية يجب أن تتسم بالوضوح، والاتساق، والسرعة، والحزم. وضوح في اللوائح، واتساق في التطبيق، وسرعة في البت، وحزم في التنفيذ. دون ذلك، يصبح القانون مجرد نصوص لا تملك قوة التأثير، وتتحول المنظومة إلى بيئة طاردة بدل أن تكون جاذبة.

العدالة في الرياضة لا تُجزأ. لا يمكن أن تكون صارمة في موقف ومتساهلة في آخر، ولا يمكن أن تُطبَّق على لاعب وتُستثنى من لاعب آخر. لأن أي استثناء، مهما كان مبرره، يفتح بابًا واسعًا للتشكيك، ويُفقد النظام هيبته تدريجيًا.

العالم اليوم لا يراقب نتائج الدوري فقط، بل يراقب كيف يُدار. يراقب مدى استقلالية القرار، وثبات المعايير، وعدالة الإجراءات. وهذه العوامل هي التي تصنع الفارق بين مشروع مؤقت قائم على الزخم، ومشروع مستدام قائم على أسس صلبة.

في النهاية، يبقى القانون هو الاستثمار الحقيقي الذي لا يُرى مباشرة، لكنه يُحدد كل ما يُرى. وإذا كانت النجوم تجذب الأنظار، فإن العدالة هي التي تُبقي هذه الأنظار باحترام وثقة.

الرسالة الأوضح التي يجب أن تُرسَّخ اليوم: أن القانون في الرياضة السعودية يُطبَّق على الجميع دون استثناء، وأن البداية دائمًا تكون من الأكبر... لأن التزامه هو الذي يصنع معيار الالتزام للجميع، وهو الذي يحمي القيمة الاقتصادية للمشروع قبل أي شيء آخر.