النصر يخسرة صدارة أقوى دفاعات روشن

أعادت الجولة الـ 31 فريقَ النصر الأول لكرة القدم إلى وصافة لائحة ترتيب أقوى الدفاعات في دوري روشن السعودي، بعدما انتزع صدارتها من الأهلي عندما فاز عليه 2-0 الأربعاء ضمن الجولة الماضية.

وخسِر النصر 1-3 من القادسية، مساء الأحد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وبقِيَ متصدرًا لترتيب الفرق، برصيد 79 نقطة، قبل ثلاث جولاتٍ على خط نهاية المسابقة.

لكن على صعيد الأهداف المُستقبَلة، ارتفع عدد الأهداف التي تلقَّاها إلى 24.

بذلك، عاد الأهلي، الذي هزم الأخدود 4-0 الأحد، إلى صدارة أقوى الدفاعات في موسم الدوري، وتراجع فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى المركز الثاني.

وقبل الكلاسيكو، قمة الجولة الـ 30، كان الأهلي الأقوى دفاعيًا، باستقباله 20 هدفًا مقابل 21 للنصر.

وقلبت نتيجة مباراة الكلاسيكو الترتيبَ فأصبح الفائزُ به أقوى دفاعيًا، وتراجع بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى المركز الثاني.

وبعد 3 أيام فقط، حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الأخدود واستقبل النصر ثلاثة أهدافٍ من القادسية، فاستردّ الفريق الغربي صدارة هذه الإحصائية الدفاعية.

هجوميًا، يبقى «الأصفر» الأقوى على مستوى المسابقة، بإحرازه 82 هدفًا، يليه الهلال بـ 79.

وتواجه كتيبة جيسوس، التي خسِرت لأول مرة منذ 12 يناير الماضي، الشباب، والهلال، وضمك، على الترتيب، ضمن الجولات الثلاث الأخيرة.

وبالنقاط، تفصل خمسٌ بين الفريق والهلال، أقرب ملاحقيه، مع مباراةٍ أقلَّ للثاني.