في المجمعة.. الرياض يستهدف نقاط الفيحاء

يسعى فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى حصد ثلاث نقاط مهمة تبقي على حظوظه في الخروج من دوامة الهبوط، عندما يحل ضيفًا على الفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

ويبحث الرياض عن الفوز الأول أمام الفيحاء في دوري المحترفين بعد أن التقيا في خمس مباريات كسب أصحاب الأرض مواجهتين وحضر التعادل في ثلاث مناسبات.

ويعمل البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، مع لاعبيه على تعويض التعثر الأخير الجولة الماضية أمام القادسية التي خسرها 0ـ4 والعودة إلى نغمة الانتصارات، للهروب من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الفيحاء المركز الـ 11 في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة من تسعة انتصارات وثمانية تعادلات و13 خسارة، ويأتي الرياض في المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة من خمسة انتصارات وثمانية تعادلات و17 خسارة.