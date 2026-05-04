الاتحاد والخلود.. مواجهة الظروف المختلفة

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نظيره الخلود عند الـ 09:00 مساء الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الطرفان هذه المواجهة بظروف مختلفة، إذ يسعى «المستضيف» إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم إلى الأمام في سلم الترتيب، بحثًا عن أحد المقاعد التي تؤهله إلى البطولات الخارجية الموسم المقبل، في حين يدرك «الضيف» أن هذه المباراة ستكون البروفة الأخيرة قبل نهائي الكأس الذي سيجمعه أمام الهلال.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في ثلاث مواجهات، انتهت جميعها بانتصار اتحادي، سجل فيها الاتحاديون 9 أهداف، مقابل ثلاثة لأبناء الرس، ويعد الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السابق، هداف المواجهات بـ3 أهداف.

وأنهى القطب الجداوي مواجهة الدور الأول بفوز عريض حينما هز شباك منافسه برباعية دون مقابل سجلت عن طريق بنزيما «هاتريك» وصالح الشهري، فيما حرم الخلود الاتحاديين من المحافظة على لقب كأس الملك، حينما انتصر عليه بركلات الترجيح في نصف النهائي 6.7.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن التعاون مع تبقي مواجهة «مؤجلة» أمام الشباب، فيما يمك الخلود 30 نقطة، وبات في حاجة إلى 6 نقاط من مواجهاته الأربع المتبقية لضمان البقاء رسميًا في دوري «روشن».