ظروف النجمة تغري الاتفاق

يأمل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، في تحقيق انتصاره الثاني تواليًا عندما يستقبل ضيفه النجمة، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، الإثنين.

وحقق الفريق الاتفاقي صاحب المركز السابع بـ45 نقطة الأهم في الجولة الماضية بعد فوزه على الأخدود 3ـ1، وتبدو طموحاته كبيرة في حصد ثلاث نقاط جديدة تضعه على المسافة ذاتها مع الاتحاد والتعاون صاحبي المركزين السادس والخامس تواليًا، خصوصًا وأن ضيفه القادم من عنيزة يمر بفترة سيئة بعد أن تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ويعول سعد الشهري، مدرب الفريق الاتفاقي، على مجموعة من كوكبة من النجوم لتحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الخارجية الموسم المقبل، وفي مقدمتها الهولندي جورجينو فينالدوم وخالد الغنام، والفرنسي موسى ديمبلي.

في المقابل، يدخل النجمة متذيل الترتيب بـ11 نقطة أول الهابطين إلى «يلو» المواجهة برغبة تحقيق فوز معنوي ورد الدين إلى الاتفاق بعد الخسارة أمامه 3ـ4 في الدور الأول.