جامعة الإمام عبد الرحمن تتزعم تحدي القوى

انتزعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لقب بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لألعاب القوى التي اختتمت، السبت، على ملعب ومضمار مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية.

وشهدت البطولة التي نظمتها جامعة الطائف مشاركة 24 جامعة.

وتصدرت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الترتيب العام برصيد 199 نقطة، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الثاني بـ 85 نقطة، وحصلت جامعة بيشة على المركز الثالث بـ 76 نقطة.

وتوج علي المنيع، المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية أصحاب المراكز الأولى في البطولة.