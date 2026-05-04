«آسيا 17».. انطلقت قبل 40 عاما واليابانيون الأكثر تتويجا

انطلقت بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا لكرة القدم للمرة الأولى عام 1985، عندما نظَّمتها قطر تحت مسمى كأس آسيا تحت 16 عامًا، لتصبح منذ ذلك التاريخ البطولة الأهم في القارة لاكتشاف المواهب الكروية وصناعة أجيال المنتخبات الآسيوية قبل انطلاق النسخة 21، التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو الجاري.

وأطلق الاتحاد الآسيوي للعبة البطولة قبل نحو 40 عامًا بهدف تطوير الفئات السنية ومنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك الدولي مبكرًا، ومع تطور منظومة المسابقات العالمية تم تعديل الفئة العمرية لاحقًا لتصبح تحت 17 عامًا بما يتوافق مع بطولات كأس العالم للناشئين.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، تحوَّلت البطولة إلى محطة الانطلاق الحقيقية لعدد كبير من نجوم آسيا الذين كتبوا أسماءهم لاحقًا في أكبر الأندية العالمية من أبرزهم الياباني كيسوكي هوندا، الذي أصبح أحد أهم لاعبي آسيا، وشارك مع أندية كبرى مثل ميلان الإيطالي، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنام الإنجليزي السابق، وأحد أفضل لاعبي القارة تاريخيًّا، إضافة إلى الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد الإسباني وأحد أبرز مواهب الجيل الحديث، كما برز من المنطقة العربية نجوم مروا عبر البطولة قبل تألقهم دوليًّا مثل سالم الدوسري، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز نجوم الكرة السعودية وقائدًا في المشاركات العالمية.

وشهدت البطولة عبر تاريخها مشاركة واسعة للمنتخبات الآسيوية، وتصدرت اليابان سجل الأبطال بأربعة ألقاب، فيما حققت السعودية لقبين متتاليين في نسختي 1985 و1988، وتوزعت بقية الألقاب بين قوى آسيوية متعددة مثل كوريا الجنوبية والصين وكوريا الشمالية وأوزبكستان.

ومع استضافة السعودية البطولة في نسخها الحديثة، أصبحت المسابقة جزءًا من الحراك الكروي المتصاعد في المنطقة، حيث تجمع أفضل 16 منتخبًا ناشئًا يتنافسون ليس فقط على اللقب القاري، بل على فرصة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.