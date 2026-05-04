تصنيف التنس.. سينر يبتعد وإيلينا تقلص الفارق

ابتعد الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، في صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب «أيه تي بي» الصادر، الإثنين، عن ملاحقه الإسباني كارلوس ألكاراز، بعدما بات اللاعب الأول الذي يحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة، بعد فوزه في نهائي مدريد على الألماني ألكسندر زفيريف، الأحد.

ويواصل الإيطالي الذي استعاد المركز الأول منتصف أبريل الماضي، انطلاقته، وحصد النقاط أسبوعًا بعد آخر، في حين يستمر غياب ألكاراز عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم.

وبعد فوزه في مدريد للمرة الأولى في مسيرته، ابتعد سينر عن ألكاراز بفارق 1390 نقطة، ما شكل أمامه فرصة توسيعه أكثر بما أن الإسباني لن يدافع عن لقب بطولة «رولان جاروس» الفرنسية.

وعزز زفيريف مركزه الثالث لكنه لا يزال بعيدًا عن ألكاراز.

ولم يطرأ سوى تعديل وحيد على المراكز العشرة الأولى، بتقدم الروسي دانييل مدفيديف، مركزًا واحدًا إلى التاسع على حساب الإيطالي لورنتسو موزيتي، الذي بات عاشرًا، فيما حقق الفرنسي أرتور فيس قفزة كبيرة بصعوده ثمانية مراكز وأصبح سابع عشر نتيجة وصوله إلى نصف نهائي مدريد حيث انتهى مشواره على يد سينر.

وبات الفرنسي قريبًا من أفضل تصنيف في مسيرته، وهو المركز الرابع عشر الذي بلغه في أبريل 2025.

ولدى السيدات، وبعد تتويجها بطلة لدورة مدريد الألف نقطة، باتت الأوكرانية مارتا كوستيوك، خامسة عشرة في التصنيف بصعودها ثمانية مراكز، مسجلة أفضل تصنيف في مسيرتها.

وتقلص الفارق بين البيلاروسية أرينا سابالينكا، المتصدرة، وملاحقتها الكازخستانية إيلينا ريباكينا، بعد تنازل الأولى عن لقب دورة مدريد بخروجها من ربع النهائي، في خسارتها الوحيدة حتى الآن في 2026.

وبات الفارق بين اللاعبتين 1555 نقطة قبل أسبوعين من انطلاق بطولة «رولان جاروس».