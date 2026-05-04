«فورمولا 1».. أنتونيلي يحقق «هاتريك» ويعزز صدارة الترتيب

حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، أصغر متصدر للترتيب العام في التاريخ، الـ«هاتريك» بفوز ثالث تواليًا في جائزة ميامي الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1.

وقال أنتونيلي :«أنا سعيد جدًا. كانت انطلاقتي أفضل قليلًا مقارنة بسباق السرعة. إيقاعنا جيد، والتوقف في الحظائر كان ممتازًا».

وعزّز ابن الـ19 عامًا صدارته للترتيب العام الموسم الجاري، فيما حلّ البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم بسيارته ماكلارين ثانيًا، وأكمل زميله الأسترالي أوسكار بياستري منصة التتويج في فلوريدا.

وجاء جورج راسل، زميل أنتونيلي في مرسيدس، رابعًا، تلاه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بطل العالم أربع مرات، ثم شارل لوكلير، بسيارته فيراري في المركز السادس، الذي خسره لاحقًا وبات ثامنًا بعد معاقبته بإضافة 20 ثانية إلى توقيته بسبب اختصاره منعطفات عدة في اللفة الأخيرة.

ونتيجة ذلك، بات زميله البريطاني لويس هاميلتون سادسًا، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو سائق ألبين سابعًا، فيما حلت سيارتا وليامس بقيادة الإسباني كارلوس ساينس والتايلاندي ألكسندر ألبون في المركزين التاسع والعاشر تواليًا.

وبات أنتونيلي متقدمًا في الصدارة بفارق 20 نقطة، على زميله راسل «100 مقابل 80»، ومن خلفهما لوكلير «59» ونوريس «51» وهاميلتون «51»، فيما عزز فريق مرسيدس صدارته لترتيب الصانعين بـ180 نقطة، بفارق 70 أمام فيراري.

وشهدت الانطلاقة فوضى، إذ دارت سيارة فيرستابن 360 درجة في منتصف الحلبة، فيما انقلبت سيارة الفرنسي بيار جاسلي «ألبين» رأسًا على عقب أثناء محاولته تجاوز النيوزيلندي ليام لاوسون.

وبعد لفات عدة خلف سيارة الأمان، دخل المتصدرون إلى الحظائر، واستعاد أنتونيلي الصدارة التي نجح في الدفاع عنها حتى نهاية السباق.

وبقيادة اتسمت بالإصرار والحيوية، عانى أنتونيلي في النصف الأول من السباق لفرض أفضليته، قبل أن يستفيد من توقف تكتيكي مبكر في الحظائر وحسم مواجهته مع نوريس في المراحل الختامية.

وهيمن مرسيدس على الجولات الثلاث الأولى من الموسم.

وشهدت هذه الجولة دخول النسخة الجديدة من القوانين التقنية حيز التنفيذ التي تم تعديلها بعد الجولات الثلاث الأولى.