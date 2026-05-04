«البوندسليجا».. صراع البقاء.. 4 نجوا و5 في دائرة الخطر

تنفست فرق ماينز، بوروسيا مونشنجلادباخ، هامبورج، ويونيون برلين، الصعداء بعدما ضمنت البقاء رسميًا في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، بينما تشتعل المنافسة بين خمسة أندية أخرى للهروب من شبح الهبوط في الجولتين الأخيرتين من المسابقة.

وعزز تعادل فولفسبورج مع فرايبورج بهدف لمثله، وخسارة سانت باولي أمام ماينز 1ـ2، من موقف كولن وفيردر بريمن، إذ يبتعدان بفارق ست نقاط، عن منطقة الهبوط المباشر والملحق.

ويحتاج كولن، وبريمن لنقطة واحدة فقط لضمان البقاء رسميًا، خاصة مع تفوق كولن بفارق أهداف كبير يصعب تعويضه.

وفي المقابل، يتمسك ديتر هيكينج، مدرب فريق فولفسبورج، بطل «البوندسليجا» عام 2009، بالأمل في البقاء، قائلًا :«يمكنك أن ترى أننا نريد لعب كرة القدم ولسنا فريقًا تقليديًا يصارع الهبوط، نحن نتطور باستمرار، وليس من قبيل الصدفة أننا مستقرون حاليًا ولم نهزم في ثلاث مباريات متتالية».

ويستعد فولفسبورج لمواجهة بايرن ميونخ البطل، في الجولة المقبلة، قبل الصدام المرتقب مع سانت باولي في الجولة الأخيرة 16 مايو الجاري.

ويواجه سانت باولي وضعًا صعبًا، إذ لم يتذوق طعم الفوز في آخر 8 مباريات، وينتظره لقاءٌ أمام لايبزيج، الطامح لحسم مقعد في دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر هايدنهايم، صاحب المركز الأخير، المتأخر بفارق ثلاث نقاط، عن سانت باولي، مواجهة كولن ثم ماينز في محاولة لتكرار إنجاز بقائه في الموسم الماضي عبر الملحق.