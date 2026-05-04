في إياب الأبطال.. البايرن يرتدي الزي الجديد

الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسه لاعبا فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الإثنين، بالقميص الجديد
ميونيخ ـ الألمانية 2026.05.04 | 02:41 pm

يرتدي لاعبو فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، زيّ الموسم الجديد 2026ـ2027 للمرة الأولى، خلال مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وحسبما كشفته تقارير صحافية ألمانية، الإثنين، يتميز القميص الأساسي الجديد للنادي البافاري بتصميم كلاسيكي يجمع بين الخطوط الحمراء الفاتحة، والداكنة مع كتابة باللون الأبيض.
ويدخل رجال المدرب البلجيكي فينبيت كومباني، المواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب، بهدف التعويض، بعد الهزيمة التي منوا بها خلال لقاء الذهاب في باريس، العاصمة الفرنسية بنتيجة 4ـ5.
ولدى السيدات، يرتدي الفريق النسائي، الزي الجديد للمرة الأولى، السبت المقبل، خلال استضافة فريق آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي تُعد الأخيرة لهن على ملعبهن الموسم الجاري، فسيتم تسليمهن درع الدوري الألماني، بعد نجاحهن في الحفاظ على اللقب رسميًا.


