النصر بعد القادسية.. 5 انتصارات وخسارة أمام الهلال

يمتلك فريق النصر الأول لكرة القدم، 5 انتصارات نجح في تحقيقها في الجولة التي تلي الخسارة من القادسية في الدوري، بعد تعثره، الأحد، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ونجح القادسية في تحقيق 8 انتصارات أمام الأصفر العاصمي منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008 ـ 2009 كان آخرها الأحد بنتيجة 3ـ1.

وفي موسم 2011 ـ2012 كسب القادسية نظيره النصر في الجولة الـ 13 ونجح الأصفر في الفوز على الأنصار في المباراة التي تلتها، وفي موسم 2016ـ 2017 فاز النصر على الخليج بنتيجة 3ـ0 بعد الخسارة من القادسية في الجولة الـ 16.

أما في موسم 2017 ـ 2018 فقد تعثر النصر في الجولة التي تلت الخسارة من القادسية بعد تعادله أمام الفيصلي 1ـ1 بعد الخسارة من الفريق الشرقاوي في الجولة الـ 13.

ليعود بعدها النصر ويحقق 3 انتصارات في المباراة الأولى بعد التعثر أمام القادسية فقد فاز على الهلال موسم 2020 ـ 2021 بنتيجة 1ـ0، كما كسب ضمك مرتين في الموسم الماضي بنتيجتي 3ـ2 و 3ـ1.

وفي الدور الأول الموسم الجاري خسر النصر من القادسية في الجولة الـ 14 وتعثر بعدها أمام الهلال بالخسارة 1ـ3.

ويلاقي النصر نظيره الشباب، الخميس المقبل، في لقاء مقدم من الجولة الـ 33.

ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 79 بعد لعبه 31 مباراة وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي يمتلك لقاءً مؤجلًا أمام الخليج.