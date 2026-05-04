بعد الخسارة.. إيمري يدافع عن القرار

دافع الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن قراره بإجراء تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق، خلال الهزيمة أمام توتنام 1ـ2، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد إيمري خلال تصريحات صحافية، الإثنين، أنه لن يُغير رؤيته الفنية تحت ضغط النتائج، على الرغم من تلقي فريقه الهزيمة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات.

وقال المدرب الإسباني: «أنا هنا منذ أكثر من 3 أعوام، ولا أنسى كل ما حققناه وكيف فعلنا ذلك، يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل أو أسوأ، لكني لست بصدد فقدان صوابي أو تغيير وجهة نظري حول كيفية تحقيق أهدافي، خسرنا لأن توتنام كان الأفضل منا، هو فريق جيد، ولأسباب وظروف مختلفة هم لا يقاتلون في المركز الذي نوجد فيه حاليًا، ولكن يجب علينا أن نكون واقعيين بشأن كل شيء».

وأجرى إيمري سبعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، إذ كان تركيزه منصبًا بشكل واضح على مباراة إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي المقررة الخميس المقبل، على ملعبه أمام نوتينجهام فورست.

وأعربت جماهير أستون فيلا عن غضبها من الأداء المتواضع من خلال إطلاق صافرات الاستهجان ضد الفريق.

ولم يضمن أستون فيلا بعد مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.