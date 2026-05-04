قبل 39 يوما من المونديال.. المفرج يطلب مهلة والداود انتظار

طلب فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال، من إدارة المنتخب السعودي منحه مهلة لا تقل عن أسبوعين، قبل الانضمام إلى الجهاز الإداري في الأخضر، سعيًا منه لإنهاء بعض الملفات والارتباطات الخاصة بناديه، وفق مصدر خاص لـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المفرج الذي لا يزال على رأس العمل في القطب العاصمي، تلقى ردًا من إدارة الأخضر بحسم موقفه بالموافقة أو الرفض، نظرًا لضيق الوقت، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل والتي تنظم في أمريكا والمكسيك وكندا، إذ يدشن الأخضر مهمته العالمية بمواجهة الأوروجواي بعد 39 يومًا.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه في حال تعثر المفاوضات مع المفرج، ستكون مهمة صالح الداود مدير المنتخب الحالي مستمرة حتى نهاية المونديال المقبل، على أن تبدأ المهام الإدارية للأول عقب المشاركة العالمية، فيما يعود الثاني لمنصبه السابق مشرفًا عامًا على مراكز التدريب الإقليمية بالأحياء.

وكانت «الرياضية» نشرت 29 أبريل الماضي، وفق مصادر خاصة خبرًا عن تقديم المفرج استقالته رسميًا من منصبه في النادي الأزرق للاستعداد للإشراف على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ومثَّل المدافع السابق الفريق العاصمي لمدة 11 عامًا، بين 1998 و2009، قبل انتقاله إلى الاتفاق، واعتزاله بقميصه في 2011، وعاد لاحقًا إلى الهلال بثوب إداري، وتنقّل بين أدوار متعددة منذ 2012، بدءًا من مدير الفريق الأولمبي، ثم الفريق الأول، قبل أن يعمل منسقًا ومشرفًا عليه، وصولًا إلى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم، إلى جانب عضويته في مجلس الإدارة.

ويفتتح المنتخب السعودي منافسات المونديال، بمواجهة الأوروجواي 15 يونيو المقبل، في ميامي، على أن يلتقي بعدها بخمسة أيام إسبانيا في أتلانتا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر 26 من الشهر ذاته، في هيوستن.

وكان الاتحاد السعودي أعلن التعاقد مع اليوناني جورجس دونيس مدرب فريق الخليج السابق، لتولي الدفة الفنية بدلًا من الفرنسي هيرفي رينارد المقال من منصبه لسوء النتائج.