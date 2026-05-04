الخليج.. استمرار بويت مرهون بالهلال

وضعت إدارة نادي الخليج مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الهلال في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي، اختبارًا حقيقيًا لقياس مسار الأوروجوياني قوستافو بويت، بالاستمرار أو البحث عن بديل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر نفسه إلى أن بويت كان الخيار الأول لإدارة النادي الشرقي، خلال منتصف الدور الثاني، لقيادة الفريق، الموسم الجديد، بعد تعثر المفاوضات مع اليوناني جورجس دونيس، عقب مبالغة المالية في شروطه التعاقدية للتجديد، قبل أن تتسارع الأمور وتنهي الارتباط معه بعد قبوله المهمة الفنية لتولي قيادة المنتخب السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وبين المصدر أن إدارة الخليج تعاقدت مع بويت بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، ولمدة شهرين، على أن يتم تقييمه فنيًا بمباريات الفريق المتبقية في دوري روشن، إذ نجح في رسم مؤشرات إيجابية، خاصة بالعلاقة مع اللاعبين والانضباط الفني والتكتيكي، واستطاع تحقيق ست نقاط من أصل تسع، على أن يستمر التقييم في المواجهات المتبقية.

وحقق الخليج تحت قيادة بويت فوزين بأول ثلاث مباريات، وخسر أمام الفتح 0ـ1، وانتصر على النجمة 3ـ1، وضمك 2ـ0، ويتبقى له مواجهات الهلال والاتفاق والأخدود والأهلي.

ويحتل الخليج المرتبة العاشرة في قائمة دوري المحترفين برصيد 37 نقطة، ويستضيف الهلال، الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بمواجهة «مؤجلة» بسبب ارتباط الأخير بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة.