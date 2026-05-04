زفيريف يعترف: أمام سينر أو غيره كنت سأخسر.. ومستواي مروّع

أبدى الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، استياءه الشديد بعد خسارته أمام يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، في نهائي بطولة مدريد لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، وذلك بعد الهزيمة التاسعة تواليًا له أمام النجم الإيطالي.

واعترف زفيريف، المصنف الثالث عالميًا، بضعف مستواه قائلًا: «أعتقد أنني كنت سأخسر أمام أي لاعب اليوم، لأنني قدمت مباراة تنس مروعة».

وأضاف اللاعب الألماني: «الجميع يعاني أمام سينر، فاز بآخر 5 بطولات أساتذة، لذا لست الوحيد الذي يخسر أمامه، لكني أخسر بشكل متكرر لأنني أواجهه في كل مرة».

ووصف زفيريف المباراة بأنها كانت «فظيعة للغاية»، متابعًا :«أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بين سينر والجميع في الوقت الحالي، كما أن هناك فجوة أخرى بين كارلوس ألكاراز ونوفاك ديوكوفيتش وأنا، وبين بقية اللاعبين».

وأصبح سينر أول لاعب في التاريخ يتوج بخمسة ألقاب متتالية في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد فوزه على زفيريف بنتيجة 6ـ1 و6ـ2 في مباراة استغرقت 58 دقيقة فقط.