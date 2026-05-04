«فالكونز» يتأهل إلى نهائيات «Warzone»

وصل فريق «فالكونز» إلى ختام نهائيات بطولة «Warzone»، ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، المنظمة في الرياض، العاصمة.

وتأهل الفريق بعد تقديم مستويات قوية في الأدوار التمهيدية، حاجزًا مقعده في المرحلة النهائية من البطولة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وتًعد منافسات «Warzone»، من أبرز ألعاب التصويب من المنظور الأول ضمن سلسلة «كول أوف ديوتي» العالمية، إذ تعتمد على نمط «البتل رويال»، الذي يجمع عددًا كبيرًا من اللاعبين في خريطة واسعة، يتنافسون فيها ضمن فرق أو بشكل فردي للبقاء حتى النهاية مع تقلص مساحة اللعب تدريجيًا.

وتعتمد اللعبة بشكل أساسي على التكتيك العالي، وسرعة الاستجابة في المواجهات المباشرة، إضافة إلى استخدام العتاد العسكري والمركبات للتنقل، ما جعلها واحدة من أكثر الألعاب استقطابًا للمحترفين والمتابعين في قطاع الرياضات الإلكترونية عالميًا ومحليًا.