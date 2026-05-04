«R8 Esports» ينتزع بطاقة العبور

انتزع فريق «R8 Esports» بطاقة العبور إلى الأدوار النهائية من بطولة «Warzone»، الجارية منافساتها بتنظيم الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، العاصمة.

وبلغ الفريق المرحلة الختامية، بعد تجاوزه عقبة التصفيات الأولية بنجاح، ليضرب موعدًا مع نخبة الأندية المحلية المتأهلة للمنافسة على درع البطولة.

وترتكز اللعبة في جوهرها على مبدأ «البقاء للأقوى» عبر نمط «البتل رويال»، إذ يُلقى باللاعبين في خريطة حربية شاسعة تتطلب قدرة عالية على اتخاذ القرارات السريعة، وتنسيق الهجمات المباغتة، وإدارة الموارد العسكرية تحت ضغط تقلص منطقة اللعب «The Zone».

وتُعد هذه البطولة فرصة لفرق المحترفين لإثبات تفوقهم التكتيكي في واحدة من أكثر ألعاب التصويب تعقيدًا من حيث التخطيط والعمل الجماعي، إذ تجمع بين مهارات القنص الفردية، والتحركات الاستراتيجية للفريق ككتلة واحدة، ما يمنحها زخمًا جماهيريًا كبيرًا في المشهد الرياضي الإلكتروني المحلي.