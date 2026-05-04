أنقذهم من الهبوط.. قادهم إلى الأبطال.. وتخلو عنه.. فياريال يترك مارسيلينو

أعلن نادي فياريال الإسباني، الإثنين، عن فك ارتباطه مع مارسيلينو، مدرب الفريق الأول، ثالث ترتيب دوري «لاليجا»، مع ختام الموسم الجاري، بعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وعلى الرغم من النتائج الجيدة، التي حققها مارسيلينو مع «الغواصة الصفراء» الموسم الجاري، إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة من أجل تمديد عقده، حسبما كشفت عنه الصحافة الإسبانية.

وبعدما أشرف على فياريال بين 2012 و2016، عاد مارسيلينو لتولي المهمة مجددًا موسم 2023ـ2024 بعد مروره بفترة وجيزة من ثلاثة أشهر بمرسيليا الفرنسي.

وتمكن ابن الـ60 عامًا من إنقاذ فياريال من الهبوط إلى الدرجة الثانية، ثم نجح في قيادته للمشاركة في دوري الأبطال لموسمين تواليًا في إنجاز أول من نوعه بتاريخ النادي.

وأفادت تقارير صحافية أن إينيجو بيريس، الذي يشرف حاليًا على فريق رايو فايكانو، من أبرز المرشحين لخلافته في تدريب فياريال.