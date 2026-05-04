في غياب ماني.. النصر 6 تعثرات

يمتلك فريق النصر الأول لكرة القدم 12 فوزًا من أصل 18 مباراة غاب عنها جناحه الدولي السنغالي ساديو ماني منذ حضوره إلى محافظة الطائف، صيف 2023، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى عام 2027.

وغاب الدولي السنغالي عن قائمة النصر في 18 مباراة لأسباب مختلفة، منها قرارات فنية وانضباطية، ومشاركة دولية مع منتخب بلاده بجميع المسابقات، إذ فاز القطب العاصمي في 12، وتعادل بمواجهتين، وخسر أربعًا.

وفي الموسم الجاري، فقد النصر خدمات النجم السنغالي في نهائي كأس السوبر السعودي، وفي دوري أبطال آسيا 2 بمباراتين، ودوري روشن السعودي بتسع مباريات، وخسر أربعًا، وانتصر في مثلها، وتعادل بمباراة واحدة.

واضطر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى إبعاد ماني عن قائمة مباراة فريقه أمام القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة 31، الأحد، بسبب عدم الجاهزية.