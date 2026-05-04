بـ 71 عملا.. «مسك» تطلق المعارض الفردية

أعلن معهد مسك للفنون، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، اكتمال استعداداته لإطلاق النسخة الثالثة من سلسلة المعارض الفردية، المنظمة في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون من 6 مايو الجاري، حتى 1 أغسطس المقبل.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» ستسلط السلسلة الضوء على 71 عملًا فنيًا لاثنين من رواد الفن الذين أدوا دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الفني في السعودية.

وأشارت ريم السلطان، الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، إلى أن هذه السلسلة من المعارض الفردية تعد امتدادًا لالتزام المعهد بدعم الفنانين السعوديين وإبراز تجاربهم المتفردة، مبينة أن المعرض سيحتفي بجانب من الحراك الفني المحلي، إضافة إلى تقديم قراءة معاصرة تعكس ثراء المشهد الإبداعي في السعودية، مع مواصلة المبادرات لتمكين الفنانين، وتعزيز حضورهم، وتوثيق منجزهم الفني للأجيال المقبلة.

وتضم هذه النسخة من السلسلة أعمال الفنانين سعد المسعري، والدكتور فؤاد مغربل، اللذين أسهما بشكل بارز في تطوير الفنون البصرية في السعودية على مدار عقود، ويُعد المعرض فرصة للتفاعل مع إبداعاتهما التي تعكس الهوية الثقافية والتجارب الإنسانية العميقة.

ويحمل المعرض الأول عنوان «فضاءات فكرية» للفنان سعد المسعري، الذي انطلقت ممارسته الفنية من اشتغاله بالتقاليد الهندسية والزخرفية، إذ يعيد تأويلها ضمن رؤية معاصرة، وتتميز أعماله بتوظيف النِّسَب والتكرار والتناظر في صياغة تكوينات بصرية تجمع البعد الهندسي والتأمل الروحي.

أما المعرض الثاني فيحمل عنوان «طيبة.. أطلال وسلوى» مستعرضًا أعمال الفنان الدكتور فؤاد مغربل، الذي انطلقت ممارسته الفنية من ارتباطه بالمدينة المنورة حيث وُلد ونشأ، ويتنقل في أعماله بين التشخيص والتجريد، مستلهمًا إبداعه من عمارتها ونسيجها الاجتماعي والتاريخي، وتركز أعماله على أحياء المدينة القديمة وما تحمله من أبعاد ثقافية وروحانية.

ويمثل المعرض فرصة مهمة للتبادل الثقافي، إذ لا يقتصر على عرض الأعمال الفنية فقط، ويتضمن أيضًا جلسات حوارية مع الفنانين إلى جانب ورش عمل متخصصة ودورات تطويرية، بما يسهم في نشر المعرفة، وإلهام الحضور.

وتجسد سلسلة المعارض الفردية التزام معهد مسك للفنون بتنمية القطاع الفني، وما يعزز المكانة الثقافية للسعودية، ويسهم في تنشيط الحوار بين الثقافات المختلفة.