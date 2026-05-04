طرح تذاكر كأس الملك.. والانتظار 69 ألفا

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تجمع فريق الهلال الأول ونظيره الخلود على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حسبما نشره الحساب الرسمي للبطولة في منصة التدوينات القصيرة «إكس».

وكتب حساب بطولة كأس الملك: «هُنا نهائي البطولة الأغلى.. احصل على تذكرتك الآن»، مرفقًا رابطًا للحجز في منصة «ويبوك» الإلكترونية.

وشهدت التذاكر طلبًا كبيرًا خلال أول 15 دقيقة في الطابور الإلكتروني لمنصة «ويبوك» تجاوز 69 ألفًا، وتبدأ أسعارها من 20 ريالًا عبر سبع فئات، وتصل إلى ألف ريال.

ووصل الهلال إلى النهائي بعدما نجح في تجاوز الأهلي خلال نصف نهائي البطولة، فيما بلغ الخلود نهائي الكأس بعد فوزه على الاتحاد.