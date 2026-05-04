أمام جيسوس.. رودجرز يعيد ذكريات فلوريس وبواش وبوروك

تمكن الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، من الفوز على النصر بنتيجة 3ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ونجح رودجرز، مدرب القادسية، في الفوز ذهابًا وإيابًا في بطولة الدوري الموسم الجاري على البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر .

وفاز القادسية في الدور الأول بنتيجة 2ـ1، قبل أن يكرر فوزه في موقعة الدور الثاني بنتيجة 3ـ1.

ولم يتمكن عدد كبير من المدربين من تحقيق الفوز على البرتغالي جيسوس في الدورين الأول والثاني، خلال مسيرته التدريبية في بطولات الدوري التي نشط فيها باستثناء ثلاثة مدربين قبل حضوره إلى السعودية وخاصة منذ توليه تدريب فريق بنفيكا البرتغالي للمرة الأولى عام 2009.

ودرب جيسوس عددًا كبيرًا من الفرق البرتغالية الصغيرة والمتوسطة في بداياته، قبل أن يحصل على فرصة تدريب فريق كبير يبحث عن الألقاب للمرة الأولى، عقب تولى تدريب فريق بنفيكا عام 2009.

وقبل توليه قيادة بنفيكا، درب جيسوس فريق براجا لمدة موسم واحد في 2008ـ2009، إذ خسر ضد بنفيكا ذهابًا وإيابًا في الدورين أمام المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلويس.

وفاز بنفيكا تحت قيادة فلوريس على براجا الذي كان يدربه جيسوس بنتيجة 1ـ0 و3ـ1 في الدورين الأول والثاني، قبل أن يرحل جيسوس عن الفريق ويقود بنفيكا رسميًا عام 2009.

وفي موسم 2010ـ2011، سقط جيسوس مع بنفيكا في فخ الخسارة مرتين، خلال الدورين الأول والثاني في الدوري البرتغالي أمام غريمه بورتو، تحت قيادة المدرب أندريه فيلاش بواش.

ونجح بواش في قيادة بورتو للفوز على بنفيكا بنتيجة 5ـ0، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري، قبل أن يعيد التفوق في الدور الثاني ويقود بورتو للفوز بنتيجة 2ـ1، ضمن الجولة الـ 25.

وحين تولى جيسوس تدريب فريق فنربخشة التركي خلال موسم 2022ـ2023، خسر أيضًا مرتين في الدورين الأول والثاني بالدوري التركي أمام غلطة سراي، تحت قيادة مدربه أوكان بوروك.

وتفوق بوروك مدرب غلطة سراي على جيسوس في مباراتي الدور الأول والثاني، انتهت الأولى بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ 18، قبل أن يكرر الانتصار بالنتيجة ذاتها 3ـ0 بالجولة الـ 37.

وخلال فترته في الملاعب السعودية، عندما كان يقود الهلال في فترتين مختلفتين، لم يخسر جيسوس أبدًا أمام المدرب ذاته أو حتى الفريق ذاته في الدورين الأول والثاني خلال موسم واحد.

وخسر جيسوس مباراة واحدة فقط مع الهلال في موسم 2018ـ2019 قبل إقالته، كما لم يخسر أي مباراة في موسم 2023ـ2024 مع الفريق، قبل أن يخسر 5 مباريات في موسم 2024ـ2025.

وخسر النصر مع جيسوس الموسم الجاري 4 مباريات في دوري روشن السعودي حتى الآن، بواقع مباراتين أمام القادسية بقيادة بريندان رودجرز، ومباراة الأهلي، وأخرى أمام الهلال.