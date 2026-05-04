الصيعري لـ «الرياضية»: الأبيات عمل جماعي.. ولم نسئ للنصر

استحوذت تغريدة حساب نادي القادسية الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي رد فيها على تغريدة مماثلة لحساب النصر، على اهتمام مستخدمي الموقع بأكثر من 2.7 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة من نشرها، أكثر من نصف التفاعل الذي نالته الـ21 تغريدة الأخرى، التي نشرها الحساب بعد الفوز المثير، التي بلغ مجموع التفاعل معها أكثر من 5.4 مليون تفاعل.

ونشر حساب النصر فور وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى الخبر «الأرض أرضك يا نصر.. وين ما حطّت رحالك»، وانتظر الحساب القدساوي، حتى نهاية المباراة، ليرد مباشرة على تغريده النصر بأبيات شعر، قال فيها:

شكلك من الماضي بعد ما تعلمت

وباقي على خبر السنين.. اتعلّم

ليتك على طريا الخُبر ما تكلمت

وتبقى معي دايم ما تقدر تكلّم

في النطاق ذاته، رد حساب القادسية على تغريدة حساب النصر «الخبر صفراء»، بتغريده قصيرة كتب فيها «الخبر لونها معروف»، ونالت نحو نصف مليون تفاعل.

من جانبه، أكد لـ«الرياضية» فهد الصيعري، المدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي في نادي القادسية، أن النادي كان حريصًا على عدم الإساءة لجماهير النصر خلال احتفالهم بالفوز.

وقال: «كانت الفكرة أننا نقدم محتوى مثيرًا، ويليق بالحدث، دون أن نسيئ لأحد، أو نسقط عليه، وكنا حريصين على أن يكون احتفالنا بالفوز دون تجريح لأحد».

وأوضح الصيعري أن فكرة الأبيات في الرد على تغريدة النصر كانت بعمل جماعيـ قائلًا: «الكل شارك فيها، حتى الأبيات الشعرية كانت جهدًا جماعيًا لأكثر من شخص، كنا نريد أن نواكب نقطتين مهمتين، كيف نقدم عملًا يتفاعل معه الجمهور دون الإساءة لأحد، لهذا حرصنا على استخدام الشعر لأنه جزء مهم من الموروث الشعبي»، مضيفًا: «لو تلاحظون هي المرة الثالثة التي نستخدم فيها هذا الأسلوب لأن الجمهور يحبون الشعر، ويعد جزءًا من ثقافتنا السعودية الشعبية، وكنا نريد أن نعززها أكثر، كل التغريدات والأشعار هي من بنات أفكار المركز الإعلامي، نحن نعمل منظومة وليس أفرادًا، وكانت الفكرة عمل جماعي».

وبيّن الصيعري أن فكرة الرد على تغريدات حساب النصر كانت وليد الحظة والحدث.

وأردف: «كنا ننوي أن نتفاعل بالشعر ردًا على تغريده للنصر، وفعلنا ذلك سابقًا مع الاتحاد والأهلي، والشعر مستمد من الثقافة السعودية دون إساءة لأحد، قبل كل تغريدة نفكر هل فيها إساءة أم لا، حتى ولو كانت ستكون ترندًا، نلغيها مباشرة، لأننا نعرف أننا نمثل مدينة الخبر، وهي تضم النصراوي والهلالي وباقي الأندية، لا نريد إزعاجهم من أجل تغريده».