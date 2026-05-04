البراهيم.. تحدّ جديد في دوري المقاتلين المحترفين

يستعد المقاتل السعودي أحمد البراهيم لخوض تحدٍ جديد ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة دوري المقاتلين المحترفين، التي تنظم للمرة الأولى في دبي تحت عنوان «فخر العرب» في 24 مايو الجاري، حسبما نشره المركز الإعلامي للبطولة، الإثنين.

ويخوض البراهيم معسكرًا تدريبيًا مكثفًا منذ أكثر من أربعة أشهر، متنقلًا بين السعودية والبحرين، ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل النزال المرتقب أمام المقاتل المصري إبراهيم محمود، شقيق المقاتل خالد محمود.

وكان من المقرر أن يواجه البراهيم المقاتل المصري خالد محمود، قبل أن يعتذر الأخير بسبب ظروف دراسية، وإصابة تعرض لها، ليحل شقيقه إبراهيم محمود بديلًا عنه في هذه المواجهة.

وأكد البراهيم جاهزيته الكاملة للمواجهة، مشيرًا إلى أن تغيير الخصم لا يشكل أي فارق بالنسبة له، مبينًا أن تركيزه منصب على تحقيق الفوز بغض النظر عن هوية المنافس، مؤكدًا ثقته بقدراته واستعداده لحسم النزال.

وأشار المقاتل السعودي إلى أن بدايته الرياضية كانت في كرة القدم، حيث شغل مركز حارس المرمى في نادي النهضة السعودي، قبل أن يتجه إلى الرياضات الفردية والفنون القتالية، لتبدأ بعدها مسيرته الاحترافية، ويحقق حضورًا متناميًا في هذا المجال.

وأعرب البراهيم عن فخره بتمثيل السعودية في هذا الحدث، لافتًا إلى أن مشاركته في بطولة تنظم للمرة الأولى في دبي تمثل محطة مهمة في مسيرته، خاصة مع تزايد شعبية الرياضة في منطقة الخليج. موضحًا أنه يسعى لإنهاء النزال لمصلحته عن طريق الإخضاع، في رسالة تعكس ثقته العالية واستعداده الفني.