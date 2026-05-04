جوميز: نخطط على مفاجأة الأهلي

ألمح البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى إمكانية إحداثه مفاجأة فنية أمام الأهلي، مشيرًا إلى أهمية خوض المباراة بروح قتالية عالية.

وفي مؤتمر صحافي، عُقِد الإثنين، عشية مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، قال جوميز: «ستكون مباراة صعبة نواجه فيها فريقًا قويًا فاز ببطولة آسيا مرتين».

وأضاف: «الروح القتالية العالية من أهم العوامل المطلوبة في مواجهة فريق مثل الأهلي».

وعن إمكانية تكرار قرار إبعاد الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الوسط، أو الجناح المغربي مراد باتنا عن التشكيل الأساسي مثلما حدث خلال اللقاء الماضي أمام نيوم، أوضح جوميز: «باتنا وبن دبكة يملكان حلولًا مهمة، لكن الجهد البدني له يد في قرار إراحة بعض اللاعبين».

ولفت إلى امتلاكه أفكارًا خاصة لمواجهة الأهلي، منوهًا بأهمية التكيف البدني مع تحديات الرطوبة المتوقعة في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، مسرح المباراة.

وحول ما إذا كان لديه مفاجأة للأهلي أجاب: «قد تكون هناك مفاجآت، وهذا يعتمد على التجهيزات الفنية في التدريبات اليوم أو غدًا، وحسب الظروف المتاحة».

واشتكى جوميز من قلة خياراته في مركز المهاجم الصريح، قائلًا: «نعيش ضغطًا شديدًا في مركز رأس الحربة، ونواجه مطالبات بإشراك بعض الشباب في هذا المركز، لكننا في نهاية الدوري ونحتاج إلى عنصر الخبرة».

ويحتل الفتح المركز الـ 12 في جدول الترتيب، برصيد 33 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط على منطقة الهبوط.