الثلاثاء.. النصر يحدد موقف سيماكان وأنجيلو

منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه يوم راحةٍ، الإثنين، غداة الخسارة من القادسية 1ـ3، الأحد في الدمام، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ويستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء، داخل مركز «دار النصر» التدريبي.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يُطلِع الجهاز الطبي نظيره الفني، قبل انطلاق الحصة التدريبية، على طبيعة إصابتي الفرنسي محمد سيماكان، قلب الدفاع، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، بعد فحصهما.

ويحتفظ النصر بصدارة ترتيب الدوري، برصيد 79 نقطة، على الرغم من تعرُّضه إلى خسارةٍ، هي الأولى على مختلف الأصعدة منذ 12 يناير الماضي. وأصيب سيماكان وجابرييل خلال المباراة، التي استضافها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. وأكملها الأول حتى النهاية، وخرج الثاني مُستبدَلًا.

ويتدرب الفريق الثلاثاء والأربعاء قبل ملاقاة الشباب، الخميس على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الـ 33.