في جدة.. «أخضر 17» يبحث عن أمجاد الثمانينيات

يتطلع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم إلى إعادة أمجاده الآسيوية، حينما حقق أول لقب قاري قبل 41 عامًا، في البطولة التي استضافتها الدوحة، العاصمة القطرية 1985، وذلك قبل تدشين مشواره في النسخة الجديدة التي تنطلق الثلاثاء المقبل في جدة بمشاركة 15 منتخبًا.

وكان «الأخضر» استهل تاريخه في البطولة بالتتويج مباشرة عام 1985، قبل أن يعزز حضوره القاري باللقب الثاني في نسخة 1988، في مرحلة مبكرة وضعته بين أبرز منتخبات القارة في هذه الفئة السنية.

وواصل المنتخب مشاركاته بعد ذلك في نسخ 1990 و1992 و1994 و1996 و1998، قبل أن يغيب عن نسخة 2000، ثم عاد للمشاركة في 2002 و2004 و2006 و2008 و2010، دون أن ينجح في تكرار إنجازي الثمانينيات.

وعاد الغياب ليظهر مجددًا، إذ لم يشارك «الأخضر» في نسختي 2012 و2014، قبل أن يسجل حضوره في 2016 و2018، ثم يغيب عن نسخة 2020، ويعود في النسخة الأخيرة 2023.

وخلال هذه المسيرة، بلغ المنتخب أدوارًا متقدمة في أكثر من مناسبة، إلا أن اللقب ظل غائبًا منذ 1988، على الرغم من تعدد المحاولات عبر الأجيال.